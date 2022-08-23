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Полярні сяйва та велика червона пляма: NASA показало вражаючі знімки Юпітера

Фото: NASA показало вражаючі знімки Юпітера (nasa.gov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Космічний телескоп NASA Джеймса Вебба зробив нові зображення планети Юпітер. На знімках зображені полярні сяйва, численні білі плями, а також "Велику червону пляму", що могла б поглинути Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA.

Зазначається, що два зображення було отримано з камери ближнього інфрачервоного діапазону, яка здатна виявляти світло від ранніх зірок і галактик.

Додамо, що інфрачервоне світло невидиме для ока людини, проте світло було відображено у видимому спектрі, діапазоні довжин хвиль, який можна побачити.

На зображенні Юпітера, створеному з кількох зображень від Вебба, полярні сяйва простягаються на велику висоту як над північним, так і над південним полюсами планети.

"Велика червона пляма", відомий шторм такої величини, що міг би поглинути Землю, виглядає білим на цих знімках, як і інші хмари, тому що вони відбивають багато сонячного світла.

Повідомляється, що численні яскраві білі "плями" та "смуги", ймовірно, є верхівками хмар конденсованих конвективних штормів на великій висоті. А темні стрічки на північ від екваторіального регіону мають невелику хмарність.

Закручені горизонтальні смуги планети відтворені синіми, коричневими та кремовими кольорами. Електричні сині полярні сяйва світяться над північним і південним полюсами Юпітера. Від полярних сяйв виходить біле сяйво. Уздовж екватора планети кільця світяться слабким білим кольором.

Нагадаємо, космічний телескоп Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець.

Окрім того, телескоп James Webb сфотографував результат зіткнення двох галактик.

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