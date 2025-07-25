Поляк в TikTok показывал участие в войне на стороне РФ: прокуратура начала расследование

Окружная прокуратура Кракова начала расследование в отношении бывшего военнослужащего и тиктокера, который в своем профиле "PolaknaDonbasie" среди прочего упоминает о вступлении в армию РФ и участие в боях против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Окружная прокуратура Кракова объявила о начале расследования, делом занимается 8-й военный отдел прокуратуры.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Оливия Божек-Михалец, продолжается расследование по факту участия в деятельности иностранной разведки и деятельности в ее интересах путем распространения дезинформации через TikTok.
По версии следствия, дезинформация распространялась в TikTok, и могла вводить в заблуждение пользователей соцсети, целью которой может быть "внесение серьезных сдвигов в политическую систему Республики Польша".
Предполагается, что за этими действиями стоит бывший польский военнослужащий, который сейчас находится в России. Он, среди прочего, рассказывает о вступлении в российскую армию. Поляк опубликовал свое первое видео 14 апреля и с тех пор регулярно выкладывает новые видео, которые набирают все большую популярность.
Точные подробности его службы в российской армии неизвестны. Он утверждает, что служил на Запорожско-Донбасском фронте, скорее всего, в районе села Великая Новоселка.
Ранее сообщалось, что на стороне России в войне против Украины участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран. Российские СМИ идентифицировали 1500 из них.
При этом за армию России воюют десятки граждан Европейского Союза. Воевать за Россию едут и граждане Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и Австрии.
Кроме того, недавно российские СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.
О том, что китайские граждане воюют на стороне россиян на фронте в Украине стало известно еще 8 апреля после того, как украинские военные взяли в плен двух китайцев в Донецкой области.
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