Півзахисник "Динамо" Андрієвський перепідписав контракт з клубом

Нова угода розрахована до 2023 року

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский продлил контракт с киевским клубом. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2023 года. Информация о других деталях сделки не приводится.

Александр стал игроком "бело-синих" в марте 2015 года. Ранее выступал за харьковский "Металлист", а также на правах аренды за одесский "Черноморец" и луганской "Зари". В первой команде "Динамо" полузащитник сыграл во всех турнирах десять матчей.

В среду, 30 января, полузащитник вместе с другими игроками "Динамо" отправился на второй сбор команды в Испанию. Прямиком из Марбельи "Динамо" отправится в Грецию, где 14 февраля проведет первый матч против "Олимпиакоса", а ответный - 21 февраля в Киеве.

Напомним, защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко не отправился вместе с основным составом команды на зимний сбор и, скорее всего, готовится перейти в аренду в другой клуб.