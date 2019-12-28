ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Півзахисник "Барселони" подав до суду на клуб через невиплату преміальних

Новини » Спорт     28.12.2019 - 15:29
Півзахисник "Барселони" подав до суду на клуб через невиплату преміальних
Фото: Артуро Видаль (fcbarcelona.com)

У клубі відмовляються виплачувати чилійцеві більше 2 мільйонів євро

Півзахисник "Барселони" Артуро Відаль подав позов до суду на клуб через невиплату преміальних. Про це інформує Mundo Deportivo.

За даними ЗМІ, чилійський футболіст звинувачує "Барсу" в невиплаті йому 2,4 млн євро, визначених за низкою пунктів в контракті. По одному з них, Відаль повинен був отримати майже 2 млн євро, якщо проведе на полі не менше тайму в 60% матчів сезону 2018/19.

Чилієць зіграв мінімум по тайму тільки в половині матчів і впевнений, що повинен отримати 50% від обумовленої суми, але представники клубу не має наміру виплачувати бонуси частково: на їхню думку, гравець неправильно інтерпретує умови угоди.

Інша частина позову пов'язана з іншими пунктами в контракті Відаля з "Барселоною", в яких йдеться про виплату преміальних в разі виходу клубу в 1/8 фіналу і чвертьфінал Ліги чемпіонів, а також перемоги в чемпіонаті Іспанії.

Раніше повідомлялося, що 32-річний чилієць близький до переходу в "Інтер". Також повідомлялося, що недавно в боротьбу за гравця включився "Ювентус".

Нагадаємо, "Барселона" лідирує за розміром зарплати в світовому спорті.

"Барселона" планує підписати гравців у кожну лінію "Динамо" достроково повернуло орендованого форварда через ситуацію з Бесєдіним
Новини України БарселонапремияФутболСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся