Понад півсотні нардепів пропустили 90% голосувань Ради протягом сесії

Троє парламентарів взяли участь майже у всіх голосуваннях

Упродовж восьмої сесії (лютий-липень) 53 народні депутати пропустили 90% голосувань Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України.

Усього упродовж восьмої сесії було проведено 72 пленарні засідання, під час яких відбулося 2239 голосувань.

Вказано, що більшість прогульників - члени групи "Відродження" (11 нардепів), "Опозиційного блоку" (15) та "Волі народу" (10).

Жодного разу за сесію не голосували п’ять парламентарів (не натискали "за", "проти" чи "утримався"), а саме: Євген Бакулін, Дмитро Ярош, В’ячеслав Константіновський, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв. Також серед ТОП-10 депутатів, які майже не голосували: Костянтин Жеваго (взяв участь в 0,36% голосувань), Євген Мураєв (0,54%), Віталій Чепинога (0,63%), Вадим Рабінович (1,3%), Юхим Звягільський (1,34%).

Крім того, практично не голосували Дмитро Добкін (взяв участь у 4,2% голосувань), Сергій Ківалов (4,78%), Віталій Хомутиннік (5,18%), Роман Зварич (6,93%), Наталія Королевська (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михайло Поплавський (9,6%).

При цьому окремі парламентарі взяли участь майже у всіх голосування ВР: Іван Спориш (99,82%), Михайло Бондар (99,42%) та Віктор Пинзеник (99,29%).

Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли, що фракції "Народний фронт" (НФ), "Радикальна партія Олега Ляшка" і "Блок Петра Порошенко" (БПП) найчастіше голосують за прийняті закони.

У липні 14 депутатів Верховної ради не проголосували ні разу.