Як отримати виплати при народженні дитини в Україні: з'явилася нова інструкція

Як швидко оформити допомогу на дитину (Колаж РБК-Україна)

У Мінсоцполітики розповіли, як оформити допомогу швидко і не виходячи з дому

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжено до 22 травня. З 12 травня частину карантинних обмежень почали знімати, проте частина організацій продовжує працювати у віддаленому режимі роботи. Крім того, українці поки не ризикують користуватися послугами, через те, що ризик зараження COVID-19 все ще високий.

У Міністерстві соціальної політики розповіли молодим батькам, як оформити та отримати грошову допомогу при народженні дитини онлайн. Вони розмістили на своїй сторінці в Facebook нову покрокову інструкцію.

Перейдіть на вебсайт Мінсоцполітики України: https://e-services.msp.gov.ua/.

Авторизуйтеся з допомогою кваліфікованої електронного підпису (КЕП) або електронної пошти.

Заповніть електронну заяву на призначення допомоги. Для цього Вам знадобляться: свідоцтво про народження дитини; паспорти обох батьків; ІПН обох батьків (при наявності); номер банківського рахунку в форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку). Не потрібно сканувати документи, достатньо лише заповнити відповідні графи.

Також у заяві необхідно вказати відомості про дитину, матері, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. І вибрати спосіб, яким буде зручно отримувати виплати: на карту або на поштовому відділенні.

В кінці система автоматично підкаже територіальний орган соціального захисту, який повинен розглянути запит. Якщо у вас є КЕП, підпишіть заяву і подати його на розгляд.

Інформація про призначення допомоги на дитину повинна прийти на електронну пошту протягом двох тижнів з дня звернення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як будуть оплачувати лікарняні тим, хто змушений піти на самоізоляцію.

Автор: Маруся Щаслива