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Як отримати відшкодування вкладникам банків-банкрутів: інструкція НБУ

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Україна, Неділя 26 червня 2022 07:30
Як отримати відшкодування вкладникам банків-банкрутів: інструкція НБУ Фото: вкладники банків-банкрутів зможуть отримати кошти в банках-агентах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відшкодуванням коштів вкладникам банків, що ліквідуються, займається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Виплати гарантованих сум вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення НБУ.

Куди звертатися

Щоб отримати гарантовану суму, вкладникам необхідно звернутися до одного із банків-агентів Фонду. На сьогодні таких банків 11: Кредобанк, Правекс-банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Ідея Банк, Банк Південний, ПриватБанк, Універсал банк, Ощадбанк, Банк інвестицій та заощаджень.

Відшкодування можна отримати:

  • Офлайн, звернувшись до відділення банку-агента.

Для отримання коштів у відділенні будь-якого із вказаних банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до відділення з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти мають пред’явити додаткові документи.

Які документи необхідно пред’явити щоб отримати відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам малолітньої особи, опікунам (піклувальникам) особи, отримати відшкодування на підставі довіреності, на підставі свідоцтва про право на спадщини, читайте за посиланням.

  • Дистанційно, звернувшись онлайн до таких банків-агентів:

Приватбанк

Укргазбанк

Південний

ПУМБ

За чий рахунок виплачується відшкодування вкладникам збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів виплачує відшкодування за рахунок власних коштів.

Основні накопичення Фонду формуються за рахунок внесків банків-учасників Фонду. Нині учасниками Фонду є всі банки України.

Фонд накопичує на своєму рахунку ці внески і у разі визнання якогось банку неплатоспроможним спрямовує необхідну суму для виплати гарантованого відшкодування вкладникам цієї установи.

Яка гарантована сума за вкладами

На час воєнного стану та трьох місяців після його завершення запроваджується 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із відсотками, якщо це був депозит), із 13.04.2022 року набрав чинності відповідний закон. Якщо у період дії цієї норми розпочнеться процедура виведення з ринку якогось із банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам усю суму вкладу разом із нарахованими відсотками.

Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав виплати вкладникам "Мегабанку", який визнаний неплатоспроможним.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: ПриватБанк, Укргазбанк, "Південний" та ПУМБ.

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