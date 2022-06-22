Почалися виплати вкладникам збанкрутілого Мегабанка: як отримати кошти

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав виплати вкладникам "Мегабанку", який визнаний неплатоспроможним. Кошти виплачуються за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 2 червня 2022 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО .

Як зазначили в прес-службі, вкладники "Мегабанку" банку підпадають під дію закону щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, тобто Фонд поверне їм кошти у розмірі 100% вкладу, включаючи відсотки. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 2 червня 2022 року.

Як отримати кошти

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: ПриватБанк, Укргазбанк, "Південний" та ПУМБ.

Отримати відшкодування у ПриватБанку можна дистанційно - звернувшись до клієнтської підтримки за телефоном 3700 або через онлайн чат.

Для отримання коштів у відділенні будь-якого із вказаних банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до відділення з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково пред’являють реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).