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Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи: роз’яснення Мінреінтеграції

Фото: статус ВПО можуть отримати жителі 14 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Право на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи ВПО мають особи, які з 24 лютого 2022 року перемістилися із регіонів, які визначені в рішенні уряду. Це українці з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Які документи потрібні

  • Заява (встановленого зразка);
  • документ, що засвідчує особу і підтверджує громадянство України, або її спеціальний статус;
  • свідоцтво про народження дитини.

За потреби додатково подаються:

  • документ, що засвідчує особу законного представника;
  • документ, що підтверджує повноваження особи;
  • свідоцтво про народження дитини, а також будь-які документи, що підтверджують родинні відносини між дитиною та заявником.

Хто може звернутися

  • Особа віком від 14 років подає документи особисто;
  • якщо особі не виповнилось 14 років, а також якщо вона є недієздатною або з обмеженою дієздатністю, - документи подає законний представник (батьки й усиновителі), а також опікуни та піклувальники;
  • від імені дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, звертається керівник закладу, в який влаштована дитина, або законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів);
  • від імені дитини до 14 років, яка прибула без супроводу батьків/опікунів, заяву подає родич або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина. У разі відсутності будь-яких родичів заяву подає представник органу опіки та піклування.

Куди звернутися

  • До органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
  • виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
  • подати заявку на отримання довідки через мобільний застосунок порталу "Дія".

Раніше РБК-Україна розповідало про доступні програми міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

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Біженці