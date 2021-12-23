Отримати "пакунок малюка" стане простіше. Уряд вніс зміни що порядку

Документом скасовується обмеження щодо строку реалізації пілотного проекту що надання "пакунку малюка".

Також скасовується необхідність подання довідки із закладу охорони здоров’я про неотримання "пакунка малюка".

Документом надається право на отримання "пакунка малюка" у разі народження дитини на тимчасово окупованій території України (за умови реєстрації місця проживання отримувача на підконтрольній уряду України території або наявності статусу внутрішньо переміщеної особи).

Як зазначив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, батьки, які не отримали "пакунок малюка" в пологовому будинку, або в управління соцзахисту населення, зможуть отримати грошову компенсацію через "Дію".