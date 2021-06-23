Щоб отримати економічний приріст, потрібно пом'якшити частину податків, - Устенко 

"Цього року ми очікуємо зростання на рівні близько 4,5%. Є різні оцінки, починаючи від 3,5 до 5,5%, але базовий прогноз - 4,5%. За рахунок чого буде це зростання? За рахунок споживання домогосподарств: ми очікуємо, що воно буде збільшено. Також ми очікуємо, що активізується інвестиційна діяльність, після провального минулого року, коли був реально мінус майже 25% по інвестиціях", - розповів Устенко.

За його словами, кожен додатковий мільярд доларів інвестицій в країну дає можливість приросту 0,1-0,5 процентних пункту до так званого природного рівня економічного зростання.

"Наприклад, якщо на наступний рік прогноз коштує 3,5% по зростанню, а країна отримала б 10 мільярдів доларів припливу прямих іноземних інвестицій-це означало б, що ми б могли підняти зростання до рівня плюс 5 процентних пунктів, тобто, довести його до 8,5%", - пояснив Устенко.

Економіст підкреслив: зниження податкового тиску на бізнес стане стимулом для зростання інвестицій.

"Частина податків потребує негайного пом'якшення, зменшення податкового тиску, для того щоб зробити нас більш конкурентними, конкурентоспроможними з точки зору того, коли ми намагаємося затягнути сюди інвестиційний ресурс", - підсумував Устенко.