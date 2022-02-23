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Як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix

Автор: Сергій Пишкін

Стрімінговий сервіс Netflix має безліч додаткового контенту з усього світу. Втім, користувачі мають обмежений доступ до нього через своє місце розташування.

Про те, як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix - в матеріалі РБК-Україна.

Щоб обійти ці обмеження, необхідно використовувати VPN-сервіс. Завдяки йому ви зможете змінити свою реальну IP-адресу і далі насолоджуватися контентом Netflix з іншого сервера, який, своєю чергою, розташований в абсолютно віддаленому від вас місці.

Ідеальним для цього випадку є ZenMate VPN. Утиліта не обмежує швидкість вашого з'єднань і пропускну здатність. Більш того, передплатники отримують розширені функції безпеки й можливість підключитися до одного з серверів в 79 країнах світу.

Фото: Як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix (скріншот)

Для того, щоб встановити розширення, достатньо знайти його в магазин Google.

Фото: як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix (скріншот)

Після установки, в списку ваших розширень - виберіть ту чи іншу країну, яка має доступ до додаткового контенту на Netflix. Після вибору - ZenMate VPN автоматично змінить вашу IP-адресу.

Фото: як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Netflix придбав права на показ кінострічки "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова.

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