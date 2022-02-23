Стрімінговий сервіс Netflix має безліч додаткового контенту з усього світу. Втім, користувачі мають обмежений доступ до нього через своє місце розташування.
Про те, як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix - в матеріалі РБК-Україна.
Щоб обійти ці обмеження, необхідно використовувати VPN-сервіс. Завдяки йому ви зможете змінити свою реальну IP-адресу і далі насолоджуватися контентом Netflix з іншого сервера, який, своєю чергою, розташований в абсолютно віддаленому від вас місці.
Ідеальним для цього випадку є ZenMate VPN. Утиліта не обмежує швидкість вашого з'єднань і пропускну здатність. Більш того, передплатники отримують розширені функції безпеки й можливість підключитися до одного з серверів в 79 країнах світу.
Фото: Як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix (скріншот)
Для того, щоб встановити розширення, достатньо знайти його в магазин Google.
Фото: як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix (скріншот)
Після установки, в списку ваших розширень - виберіть ту чи іншу країну, яка має доступ до додаткового контенту на Netflix. Після вибору - ZenMate VPN автоматично змінить вашу IP-адресу.
Фото: як отримати доступ до додаткового контенту на Netflix (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Netflix придбав права на показ кінострічки "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова.