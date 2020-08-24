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Отримати гроші на картку тепер можна через термінали EasyPay

Прес-релізи, Понеділок 24 серпня 2020 10:00

Отримати гроші на картку тепер можна через термінали EasyPay

Всі ми стикалися із ситуацією, коли терміново потрібні гроші. Але що робити, якщо їх немає? Наприклад, вже зараз школярів готують до школи, купуючи весь необхідний інвентар, одяг і взуття. У магазинах знижки й поки є всі розміри – потрібно встигнути купити краще. Але як бути, якщо ви тільки повернулися з відпустки, а в гаманці порожньо?

Щоб не чекати на зарплату, можна вирішити питання вже сьогодні. У цьому допомагає сервіс Moneyveo. Крім онлайн-кредиту, тепер компанія пропонує нову послугу для постійних клієнтів – отримання до 22 000 грн в терміналі EasyPay.

Такий формат кредитування не вимагає доступу до мережі. Адже якщо вам терміново потрібні гроші, а виходу в інтернет немає, треба просто знайти найближчимй пристрій.

Послуга доступна в будь-якому місті або селищі, де розміщені такі термінали, 24/7 – як і онлайн-кредит. По всій Україні понад 14 000 пристроїв. Зазвичай їх встановлюють в громадських місцях (ТЦ, магазини, зупинки транспорту, ринки). За даними компанії EasyPay, терміналами користується кожен третій українець. Адже це доступ до оплати понад 3 500 послуг в одному місці.

Щоб отримати кредит в терміналі самообслуговування, клієнтові просто потрібно увійти в Особистий кабінет Moneyveo. Потім система запропонує вибрати бажану суму і строк кредитування. Рішення по заявці з'явиться на екрані. Після чого потрібно буде підтвердити свою згоду з умовами кредитного договору та отримати гроші на картку.

Додатковою перевагою отримання кредиту через EasyPay є й те, що відразу ж на місці можна оплатити комунальні послуги, поповнити мобільний, перерахувати гроші на іншу банківську картку та ін.

“Ми постійно працюємо над тим, щоб процес отримання кредиту був максимально комфортним для клієнта. Тому і вирішили спробувати видавати кошти через зручний та надійний платіжний сервіс, який не потребує додаткових комісій. Спочатку ми протестували послугу в обмеженій кількості терміналів, а зараз вийшли з нею на ринок повноцінно, надаючи наш продукт через всю мережу EasyPay. Тепер клієнтам доступний цілий набір інструментів для отримання миттєвих кредитів: сайт, мобільний додаток і термінали EasyPay, – коментує комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Щоб вирішити будь-яке фінансове питання миттєво – звертайтеся в Moneyveo. Тепер можна просто підійти до термінала самообслуговування, клікнути декілька разів і отримати гроші на картку. Всього 8 хвилин і необхідні кошти у вас.

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