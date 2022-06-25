Як отримати благодійну допомогу: інструкція Мінсоцполітики

На платформі єДопомога можна залишити заявку на отримання допомоги. Платформа об'єднує тих, хто потребує допомоги, та волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Якщо вам необхідна допомога продуктами харчування, засобами гігієни, ліками тощо, вам потрібно:

Пройти реєстрацію на платформі та залишити заявку на допомогу (вона може одночасно містити декілька замовлень на ліки, продукти, одяг тощо).

Коли благодійник обере вашу заявку або замовлення, ви отримаєте електронний код на придбання товарів (у випадку Допомоги онлайн) або вам зателефонують з контакт-центру для уточнення відомостей щодо актуальності та передадуть ваші контакти благодійнику.

Отримати допомогу.

Як створити заявку

На головній сторінці платформи натиснути "Отримати допомогу" та пройти реєстрацію. У своєму профілі обов'язково напишіть про себе, адже цю інформацію бачать благодійники, а також, за потреби, оберіть одну з підходящих категорій.

У вкладці "Подати заявку" обрати категорію, потребу та зазначити кількість. За необхідності можна "Додати" ще декілька категорій потрібних товарів. Після чого натиснути "Відправити".

Ваша заявка переміститься у вкладку "Очікую допомоги", що означає - ваша заявка успішно відправлена та благодійники мають змогу її побачити та взяти в роботу.

Після того, як благодійник візьме в роботу вашу заявку, вона переміститься у вкладку "Заявка у благодійника".