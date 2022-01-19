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Отримав 8 років ув'язнення: під Дніпром суд виніс вирок бойовику "ДНР"

Автор: Іванна Шовкун

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок учаснику терористичної організації "ДНР". Бойовика засудили до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як встановив суд, українець з військовою підготовкою (проходив термінову службу в Україні) підтримав сепаратистські настрої. Він виїхав з Одеси до Донецька, щоб вступити до одного з підрозділів терористичної організації "ДНР".

З серпня 2014 до березня 2017 року обвинувачений брав участь у бойових діях на Донбасі на боці незаконних військових формувань. Згодом він також працював в особистій охороні одного з керівників терористичної організації.

З травня 2016 року він проходив службу на посаді начальника розвідки. Він отримав військове звання "лейтенант", нагороджений медаллю "За бойові заслуги". Щомісяця українець отримував грошове забезпечення у розмірі 31 500 рублів РФ.

Бойовика затримали у квітні 2017 року прикордонники Сумського загону у пункті контролю залізничного сполучення "Конотоп", коли той намагався потрапити до України потягом Москва-Одеса. У результаті він підтвердив, що був членом незаконного озброєного формування. Зізнався, що підтримував організаторів антимайдану в Одесі, а потім із цікавості поїхав до Донецька.

Суд визнав одесита винним у скоєнні злочину. До набуття чинності вироку він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Сумській області до 8 років позбавлення волі було засуджено бойовика "ДНР". У 2014 році мешканець міста Одеса добровільно поїхав до Донецька та брав участь у діяльності терористичного угруповання.

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