Після отримання статусу партнера в НАТО Україна прагне членства, - Стефанішина

Україна прагне членства в Північноатлантичному альянсі після отримання статусу партнера з розширених можливостей. У Кабміні впевнені, що Україна буде членом НАТО.

Про це новий віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю "Європейській правді".

Вона вважає приєднання України до EOP (Enhanced opportunity partner, тобто програми розширених можливостей НАТО, - ред.) дуже потужним політичним сигналом щодо пріоритетів Альянсу.

"Ні Україна, ні НАТО не розглядають EOP як відвернення уваги України від руху в напрямку ПДЧ і членства в Альянсі", - сказала Стефанішина.

Нагадаємо, минулого тижня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Такий статус мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Раніше у Кабінеті міністрів пояснили, що дає Україні новий статус в НАТО.

Додамо, глава Міністерства закордонних справи Дмитро Кулеба вважає, що Україна має надалі рухатися до членства у ЄС і НАТО.