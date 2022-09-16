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За отримання російського паспорта даватимуть до 15 років: кого це стосується

Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Законопроект про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта погоджений на урядовій нараді. Українські держслужбовці можуть отримати до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

За її даними, суть проекту така:

  • 1. Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
  • 2. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
  • 3. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
  • 4. Від 8 до 12 років позбавлення волі за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище. Тобто тут йдеться про непряме примушування.

"Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроект не стосується", - додала вона.

За словами, норми нового закону направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. У тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук заявила, що кар’єра педагогів на тимчасово захоплених територіях України, які будуть співпрацювати з окупантами, буде завершена.

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