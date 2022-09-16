За отримання російського паспорта даватимуть до 15 років: кого це стосується

Законопроект про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта погоджений на урядовій нараді. Українські держслужбовці можуть отримати до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.
За її даними, суть проекту така:
"Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроект не стосується", - додала вона.
За словами, норми нового закону направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. У тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України.
Нагадаємо, раніше Ірина Верещук заявила, що кар’єра педагогів на тимчасово захоплених територіях України, які будуть співпрацювати з окупантами, буде завершена.