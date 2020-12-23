Отримувачам допомоги по частковому безробіттю спростили призначення субсидій

Кабінет міністрів вніс зміни до деяких нормативних актів щодо призначення субсидій. Зміни стосуються тих, хто отримує допомоги по частковому безробіттю.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Відповідно до постанови, при призначенні субсидій до середньомісячного сукупного доходу враховуватимуться фактично отримані такими особами доходи. Субсидія призначається в тому випадку, якщо у період отримання допомоги по частковому безробіттю, не був сплачений ЄСВ.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, загальна кількість отримувачів допомоги по частковому безробіттю на період карантину становить 371,8 тис. осіб, у тому числі 182,1 тис. фізичних осіб - підприємців.

"На сьогодні не встановлено, скільки з них звернулося за призначенням житлової субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та/або допомоги на дітей одиноким матерям", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів підготувало Методику верифікації житлових субсидій. Методика визначає загальні засади перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Відзначимо, в Україні з 1 січня 2021 року запроваджується превентивна верифікація інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою.