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Отримувачі субсидій не відчують скасування пільгової ціни на електроенергію, - Мінсоц

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 12:07
Отримувачі субсидій не відчують скасування пільгової ціни на електроенергію, - Мінсоц
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у Facebook.

"При діючій системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії", - повідомили в міністерстві.

В Мінсоці нагадали, що майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100% залежно від категорії пільговика.

Ті домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, у тому числі дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.

Нагадаємо, 28 грудня уряд на виконання міжнародних зобов’язань скасував пільгову ціну 90 коп. за перші 100 кВт.годин електроенергії. Це рішення було прийнято, щоб уникнути різкого підвищення ціни в понад 2 рази.

За словами експертів, після скасування пільгової ціни на перші 100 кВт.год середня платіжка підвищиться на 78 грн.

Як відомо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 року і в грудні 2020 року навіть не покривали витрати на доставку струму від електростанцій до кінцевих споживачів, не говорячи уже про вартість виробництва.

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