З 1 січня скасуються пільговий тариф на перші 100 кіловат струму для населення

Фото: Юрій Вітренко (facebook.com)

Кабінет міністрів скасував пільговий тариф 90 коп./кВт.годину на перші 100 кВт.година для побутових споживачів з 1 січня 2021 р.

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 28 грудня, передає РБК-Україна.

"Продовжити вирішимо ПСО до 31 березня 2021 року та встановити фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.годину", - повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на засіданні уряду.

З 1 січня 2021 року весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі будуть сплачувати за єдиним тарифом - 1,68 грн/кВт.годину. Цей тариф буде діяти до 31 березня 2021 року.

У цілому, проект в.о. міністра Юрія Вітренко зберігає занижені тарифи на електроенергію для населення. Навіть після підвищення, вони будуть приблизно у 2 рази нижче реальних ринкових цін на електричну енергію.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 90 коп./кВт.годину за перші 100 кВт.годину і 1,68 грн/кВт.годину за інший обсяг місячного споживання. Це більш ніж у чотири рази менше середнього тарифу у Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення грудня 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації за заниженими тарифами на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти відзначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.