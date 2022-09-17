RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Півтисячі енергетиків, шахтарів і машинобудівників ДТЕК стали донорами крові для ЗСУ

Автор: Ілона Свиридова

Понад 530 працівників генеруючих, вугледобувних та машинобудівних підприємств ДТЕК стали донорами крові від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Енерго".

За її даними, регулярно долучаються до ініціативи як працівники компанії, що знаходяться на підприємствах неподалік зон бойових дій, так і ті, що знаходяться у безпечніших регіонах України.

"Українські захисники, постраждалі від війни і просто нужденні сьогодні потребують цього як ніколи. Бо це - десятки або сотні зцілених та врятованих життів", - зазначається в повідомленні "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ ДТЕК направив на підтримку армії та гуманітарні цілі понад півмільярда гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори, підтримку переселенців, безкоштовне надання електроенергії медичним та військовим закладам та ін.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЗбройні сили України