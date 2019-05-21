Полторак зробив заяву після зустрічі з Зеленським

Степан Полторак після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що очолюватиме Міністерство оборони України до рішення Верховної Ради про його відставку. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Він повідомив, що буде працювати виконувачем обов'язків міністра, поки Верховна Рада не прийме рішення.

"Тому що тоді, коли країна перебуває в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні сили без координації системи управління і без керівництва", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні Зеленський викликав Полторака в адміністрацію президента.

Як відомо, вчора під час інавгурації Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, голову СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

Після цієї заяви стало відомо, що міністр оборони подав рапорт про своє звільнення. Він заявляв, що про рішення піти з посади міністра оборони сказав Зеленському ще 19 травня.

Також вчора глава СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення. Він додав, що поки президент України та Верховна Рада не вирішать питання хто повинен очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави і українського народу".