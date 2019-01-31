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Полторак: Росія не відмовилася від планів захопити Україну

Новини » Політика    31.01.2019 - 15:32
Полторак: Росія не відмовилася від планів захопити Україну
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Голова Міноборони наголосив, що Росія продовжує агресію проти України

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Російська Федерація не відмовилася від планів захопити Україну. Про це він заявив на засіданні комітету реформ Міноборони і Збройних сил, передає кореспондент РБК-Україна.

Полторак підкреслив, що Росія не відмовилася від спроби захопити територію України.

"Вона не відмовилася від агресії і спроби захопити нашу територію ", - зазначив він.

Він також додав, що за два роки в рамках реформування Збройних сил України вдалося досягти дві третини від поставлених цілей. Крім того, уточнив, що 2019 рік буде більш комплексним в плані реформ.

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що Збройні сили України в цьому році отримають 20 зразків нового озброєння. Він також зазначив, що в оборонному відомстві ведеться робота з переходу ЗСУ на новий рівень розвитку.

До цього він заявляв, що Росія не змусить Україну відмовитися від проходу через Керченську протоку.

"На такий крок ми не погодимося, жодного клаптика своєї землі ми не віддамо, і, звичайно, ми не відмовимося від нашого законного права, відповідно до всіх міжнародних зобов'язань, морського права, міжнародних договорів, проходити через Керченську протоку", - зазначив Полторак.

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