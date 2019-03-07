Полторак назвав кількість жінок, які служать в ЗСУ

Всього у ЗСУ служать 56 тис. жінок

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) работает и проходит службу почти 56 тысяч женщин. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, 26 тыс. женщин в ВСУ - военнослужащие, а 3,5 - офицеры.

"Только за последнее время количество должностей и специальностей в армии, на которых могут проходить службу женщины-военнослужащие увеличилась более чем на 100 специальностей", - сообщил Полторак.

Также он отметил, что с начала военной агрессии РФ на Донбассе более 7 тыс. военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий

"К сожалению, 6 военнослужащих-женщин отдали свою жизнь, защищая Украину: Петрик Вера Ивановна, Хорунжая Наталья Александровна, Вовк Алла Юрьевна, Носкова Екатерина Владимировна, Галицкая Сабина Станиславовна и Бакланова Олеся Александровна", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Вооруженных силах Украины почти 25 тыс. женщин на сегодня проходят службу по контракту.

Напомним, 12 октября 2018 года в Украине женщине впервые было присвоено звание генерала.