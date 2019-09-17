У Полтавській області другий день намагаються загасити лісову пожежу

В Полтавській області 16 вересня сталося загоряння лісової підстилки і трави, пожежу не можуть загасити вже понад півдоби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що загоряння виникло 16 вересня близько 16 години поблизу села Руденківка Новосанжарського району. Зазначається, що станом на 19:20 того дня пожежа була локалізована.

"Площа пройдена вогнем становить 18,2 га лісової підстилки та 20 га трав'яного настилу та очерету", — розповіли рятувальники.

За станом на 7:00 17 вересня пожежу не вдалося загасити. За даними ДСНС, "спостерігається тління окремих осередків".

Для гасіння пожежі співробітники ДСНС використовують авіацію. Також залучено 36 осіб та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.

"Авіацією ДСНС здійснено 2 скидання (16 тонн води)", — резюмували рятувальники.

Нагадаємо, в Україні з 9 по 15 вересня на пожежах загинуло 36 осіб. Всього за період зафіксовано майже 5,7 тис. надзвичайних подій, на які підрозділи ДСНС відреагували виїздами на місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 44 людини.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, у Києві чоловік стріляв у пожежних, які прибули за викликом. За даними рятувальників, киянин 5 разів вистрілив у бік співробітників ДСНС, на даний момент зловмисник затриманий.