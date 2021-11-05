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У Полтавській області власникам фейкових COVID-сертифікатів запропонували амністію: умова

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Полтава, П'ятниця 05 листопада 2021 17:52
У Полтавській області власникам фейкових COVID-сертифікатів запропонували амністію: умова Фото: у Полтавській області запропонували амністію власникам підроблених COVID-сертифікатів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція Полтавської області запропонувала амністію власникам підроблених COVID-сертифікатів. Для цього необхідно співпрацювати зі слідством у розкритті злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Правоохоронці нагадали, що за підробку, збут та використання підроблених COVID-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 358 КК України.

Водночас у поліції запропонували власникам підроблених COVID-сертифікатів можливість уникнути кримінальної відповідальності. Для цього необхідно допомогти слідству розкрити злочин з виготовлення фейкових коронавірусних документів.

"Такі особи можуть бути звільнені від покарання судом за клопотанням слідства та процесуального керівництва прокуратури, відповідно до статті 45 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з діяльним каяттям - ред.)", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна рада підтримала посилення покарання за підробку документів про вакцинацію.

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