У Полтавській області власникам фейкових COVID-сертифікатів запропонували амністію: умова

Поліція Полтавської області запропонувала амністію власникам підроблених COVID-сертифікатів. Для цього необхідно співпрацювати зі слідством у розкритті злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області .

Правоохоронці нагадали, що за підробку, збут та використання підроблених COVID-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 358 КК України.

Водночас у поліції запропонували власникам підроблених COVID-сертифікатів можливість уникнути кримінальної відповідальності. Для цього необхідно допомогти слідству розкрити злочин з виготовлення фейкових коронавірусних документів.

"Такі особи можуть бути звільнені від покарання судом за клопотанням слідства та процесуального керівництва прокуратури, відповідно до статті 45 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з діяльним каяттям - ред.)", - зазначили в поліції.