У Полтавській області вкрали 30 млн гривень держкоштів на ремонтах соціальної сфери

Служба безпеки України викрила корупційну схему розкрадання державних грошей, організованій чиновниками обласного та місцевого бюджетів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери Полтавської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як встановили оперативники, чиновники і власники комерційних структур за змовою забезпечили "освоєння" підконтрольними фірмами понад 150 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на ремонти і реконструкцію державних установ, серед яких школи і лікарні.

"Роботи здійснювалися на замовлення розпорядників бюджетних коштів Полтавської ОДА та виконавчого комітету Полтавської міської ради. Фігуранти справи штучно завищували вартість виконаних робіт і кількість використаних будівельних матеріалів, фіктивно купуючи їх у підконтрольних фірм-прокладок. Для виведення бюджетних грошей в "тінь" зловмисники зареєстрували низку підконтрольних комерційних структур", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, фігуранти привласнили понад 22 мільйона гривень бюджетних коштів.

"Під час досудового слідства задокументовано, що ведення фінансового та бухгалтерського обліку підприємств, які разом виходили на тендерні закупівлі, а також фірм-прокладок, здійснювалося за однією юридичною адресою. Зокрема, закупівля товарів у підконтрольних комерційних структур за вартістю, яка в середньому на 30-40% вище ринкової, призвела до заподіяння збитків бюджету майже на 10 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У ході обшуків силовики вилучили фінансову та платіжну документацію, чорнову бухгалтерію, печатки комерційних структур, задіяних у протиправних оборудках.

Відкрито кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила заступника голови департаменту Держслужби з надзвичайних ситуацій на хабарі. Дії чиновника могли призвести до катастрофи із загрозою життю і здоров'ю людей.

Також РБК-Україна писало, що главу податкової служби Одеської області Наталію Чеботареву затримали на отриманні хабаря у 25 тисяч доларів. 16 січня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту до 2 березня з альтернативою застави в розмірі 904 тисяч гривень.