У Полтавській області сьогодні лунатимуть постріли: в чому причина

"3 серпня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавській області скоротили час комендантської години.

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