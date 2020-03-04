У Полтавській області п'яний водій напав на патрульного

У Полтавській області п'яний водій транспортного засобу вчинив напад на співробітника патрульної поліції після того, як його зупинили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що інцидент стався в Машівському районі. Правоохоронці затримали 44-річного водія дизельного культиватора, який перебував за кермом в стані сп'яніння.

"При оформленні адміністративного матеріалу чоловік вдарив поліцейського, а потім і службовий автомобіль", - повідомили в поліції.

За даним фактом поліція відкрила справу за ч. ст 2.345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці лютого Поліція Києва відкрила кримінальні провадження за вчинення протиправних дій стосовно правоохоронців при виконанні службових обов'язків.

Також повідомлялося, що у Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію по затриманню учасників злочинного угруповання, які раніше нанесли тілесні ушкодження поліцейським. Нападу група здійснювала під час спроби правоохоронцями перешкоджати незаконним видобутком бурштину.