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У Полтавській області на спробі підкупу співробітника СБУ затримали "кримінального авторитета"

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 13:47
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

Зловмисник пропонував співробітнику СБУ 5 тис. доларів

У Полтавській області на спробі підкупу співробітника Служби безпеки України (СБУ) затримали "кримінального авторитета". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, зловмисник пропонував співробітнику СБУ 5 тис. доларів за  сприяння правоохоронця у вирішенні питання щодо закриття справи, відкритої за нелегальне функціонування автозаправної станції в одному із населених пунктів області.

"Після отримання протиправної пропозиції оперативник відразу звернувся до внутрішньої безпеки СБУ. Правоохоронці затримали "авторитета" в одному із населених пунктів Полтавської області під час спроби передачі чергової суми обіцяного "гонорару", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкритого кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінниці співробітники СБУ викрили на вимаганні хабара у розмірі 4 тис. доларів лікаря одного із медичних закладів міста. 

Крім того, у Києві військові прокурори спільно зі співробітниками СБУ затримали за отримання хабара заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. 

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