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У Полтавській області мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на АЗС і загорівся

Автор: Анна Полисученко

У Кременчуці Полтавської області мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю на території АЗС. В результаті зіткнення мікроавтобус і газова ємність загорілися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДСНС Україна.

16 січня о 22:10 рятувальникам Полтавської області надійшло повідомлення про мікроавтобус, який зіткнувся з газовою ємністю (орієнтовно 5 м куб) на території АЗС з подальшим горінням.

Станом на 22:45 спостерігалося відкрите горіння газового модуля і мікроавтобуса.

Пожежники застосували водяні стволи для гасіння та захисту від поширення вогню. Протипожежне водопостачання знаходиться в 350 м від місця пожежі.

У гасінні пожежі брали участь 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС. Загрози поширення пожежі на ємності з пальним автозаправки немає.

Раніше ми писали, що у Полтавській області перекинувся пасажирський автобус. Постраждали 11 осіб.

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КременчукПолтавская область