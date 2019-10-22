ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Полтавській області депутат вчинив самогубство

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 09:56
У Полтавській області депутат вчинив самогубство
Ілюстративне фото (bastion.tv)

Він був членом партії "Батьківщина"

У Шишацькому районі Полтавської області депутат місцевої райради Володимир Петренко покінчив життя самогубством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що депутату було 55 років. Він здійснив самоубийсвто нібито через чергову сварку з членами сім'ї. Факт самогубства підтвердили в обласній поліції.

Також зазначається, що Петренко був членом партії "Батьківщина".

Офіцер відділу комунікації місцевої поліції Поліна Ларіна розповіла, що в поліцію про це повідомила дружина загиблого. Вона знайшла його в будинку з вогнепальною раною, поруч лежала гвинтівка. Зараз триває слідство.

Нагадаємо, 21 жовтня в аварії вертольота в Полтавській області загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Він був призначений міністром аграрної політики та продовольства у квітні 2016 року. Був членом партії УДАР Віталія Кличка.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Полтавській області загинули три людини через отруєння небезпечними парами. Чоловіки отруїлися під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями.

Додамо, 10 жовтня в Чернігові відбулася евакуювали учнів однієї зі шкіл через розпилення невідомої речовини. В результаті події постраждали чотири учні, яких доставили в обласну дитячу лікарню.

Під Києвом під час затримання помер чоловік У Київській області в дитячому саду масово отруїлися діти
Новини України депутатыпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся