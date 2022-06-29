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У Полтавській області будуть чутні постріли: в чому причина

Фото: у Полтавській області 29 і 30 червня пройдуть навчання ЗСУ (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У середу і четвер, 29 і 30 червня, в Полтавській області можуть звучати звуки пострілів. Жителів попереджають про військові навчання і закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОДА Павла Луніна в Telegram.

"29 та 30 червня на території Лубенської громади відбуватимуться навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

Пізніше стало відомо, що під час російської атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

За даними української сторони, удар був нанесений з території Курської області, ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників.

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