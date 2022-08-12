У Полтавській області лунатимуть постріли: у чому причина

За його словами, 12 та 13 серпня навчальні стрільби проводитимуть на території Лубенської та Хорольської громад.

При цьому сьогодні, 12 серпня, навчальні стрільби також проходитимуть на території Миргородської громади.

"Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав глава ОВА.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області скоротили час комендантської години.

Крім того, жителі Вишгорода найближчими днями можуть чути вибухи.

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