В Полтавской области задержали вражеских агитаторов, которые прославляли "вагнеровцев"

Правоохранители в Полтавской области обнаружили трех вражеских агитаторов, которые прославляли РФ и "вагнеровцев". Теперь им грозит тюрьма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Полтавской области.
Агитаторы распространяли прокремлевские нарративы на собственных страницах одной из запрещенных социальных сетей.
Так, одна из фигуранток, уроженка РФ, публично призывала к захвату украинских территорий и цитировала Жириновского и Медведева, заявляя, что "Киев надо вычистить от тараканов и вернуть домой".
Кроме того, она поддерживала российского диктатора Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу МИД России Сергея Лаврова и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.
Другая фигурантка - глорифицировала наемников ЧВК "Вагнера" и пыталась дискредитировать высшее руководство нашего государства. Она обвиняла Украину в "капитуляции перед нацизмом" еще в 2014 году, когда она начала операцию по освобождению Донбасса от оккупантов.
Фото: Обыск (facebook.com/ssu.poltavska)
Третьим сторонником оккупантов оказался человек, который восхищался российскими войсками и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины. На своей странице он пытался дискредитировать западных партнеров нашего государства и высшее руководство Украины.
Трех вражеских агитаторов задержали в городе Горишние Плавни. Во время обысков по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по двум статьям:
Сейчас досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
На днях сообщалось, что СБУ задержала наемника ЧВК "Вагнера". Он готовил удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.
Также сегодня правоохранители задержали агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
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