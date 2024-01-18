В Полтавской области задержали вражеских агитаторов, которые прославляли "вагнеровцев"

Детали дела

Агитаторы распространяли прокремлевские нарративы на собственных страницах одной из запрещенных социальных сетей.

Так, одна из фигуранток, уроженка РФ, публично призывала к захвату украинских территорий и цитировала Жириновского и Медведева, заявляя, что "Киев надо вычистить от тараканов и вернуть домой".

Кроме того, она поддерживала российского диктатора Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу МИД России Сергея Лаврова и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Еще одна женщина прославляла "вагнеровцев"

Другая фигурантка - глорифицировала наемников ЧВК "Вагнера" и пыталась дискредитировать высшее руководство нашего государства. Она обвиняла Украину в "капитуляции перед нацизмом" еще в 2014 году, когда она начала операцию по освобождению Донбасса от оккупантов.

Фото: Обыск (facebook.com/ssu.poltavska)

Третьим сторонником оккупантов оказался человек, который восхищался российскими войсками и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины. На своей странице он пытался дискредитировать западных партнеров нашего государства и высшее руководство Украины.

Что им грозит

Трех вражеских агитаторов задержали в городе Горишние Плавни. Во время обысков по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по двум статьям:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Сейчас досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание предателей и коллаборантов

На днях сообщалось, что СБУ задержала наемника ЧВК "Вагнера". Он готовил удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.

Также сегодня правоохранители задержали агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.