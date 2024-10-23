В Полтавской области ввели аварийные отключения света: что известно

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применен ГАВ в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении.

Как объясняют в облэнерго, отключения осуществляются согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.10.2015 № 654 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 28 января 2016 г. по № 153/28283.

"Она предусматривает применение графиков почасовых отключений (ГПО), которые содержат 6 очередей с перечнем населенных пунктов и адресов. ГАО - график аварийных отключений электроэнергии, применяется в случае возникновения острого дефицита мощности и электроэнергии в энергосистеме Украины в связи с аварийной ситуацией", - констатировали энергетики.