В Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги

Взрывы прогремели в Полтавской области сегодня, 16 февраля. Это произошло во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Местные жители отмечают, что взрывы были в нескольких районах области. В частности, в Кременчугском и Миргородском.
Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в сторону Кременчуга и Полтавы.
Напомним, в Киеве и части центральных, южных и восточных областей была объявлена воздушная тревога после 14:50. Взрывы во время тревоги прогремели в Кропивницком и Кировоградской области.
После этого воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Воздушные силы объяснили, что есть угроза применения баллистики.
Карта воздушных тревог по состоянию на 15:20
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