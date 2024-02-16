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В Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги

Фото: в Полтавской области прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Полтавской области сегодня, 16 февраля. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные жители отмечают, что взрывы были в нескольких районах области. В частности, в Кременчугском и Миргородском.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в сторону Кременчуга и Полтавы.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, в Киеве и части центральных, южных и восточных областей была объявлена воздушная тревога после 14:50. Взрывы во время тревоги прогремели в Кропивницком и Кировоградской области.

После этого воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Воздушные силы объяснили, что есть угроза применения баллистики.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:20

 

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КременчугМиргородПолтавская областьВоздушная тревогаВзрывы