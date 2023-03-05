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В Полтавской области не работают линии экстренной помощи: куда обращаться

Фото: в Полтавской области 5 марта не работают линии экстренной помощи (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 марта, в Полтавской области временно не работают линии экстренной помощи. Однако жителям посоветовать обращаться за помощью по другим номерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Он объяснил, что сегодня жители Полтавской области не смогут вызвать помощь через линии "101" и "112". Он призывает в случае необходимости обращаться по телефонным номерам:

  • Полтавская область - 0666173549, 0666173755 ;
  • г. Полтава (Шевченковский район) - 0666219529 ;
  • г. Полтава (Киевский район) - 0666296235 ;
  • г. Полтава (Подольский район) - 0666174658 ;
  • г. Полтава (Полтавская община) – 0666295781.

Напомним, в Полтавской области с 1 марта возобновили уличное освещение на отдельных участках дорог.

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Полтавская областьэкстренная помощь