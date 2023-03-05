В Полтавской области не работают линии экстренной помощи: куда обращаться

Сегодня, 5 марта, в Полтавской области временно не работают линии экстренной помощи. Однако жителям посоветовать обращаться за помощью по другим номерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
Он объяснил, что сегодня жители Полтавской области не смогут вызвать помощь через линии "101" и "112". Он призывает в случае необходимости обращаться по телефонным номерам:
Напомним, в Полтавской области с 1 марта возобновили уличное освещение на отдельных участках дорог.
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