В Полтавской области слышали взрывы, в ряде регионов работает ПВО
Иллюстративное фото: в Полтавской области слышали взрывы, в ряде регионов работает ПВО (РБК-Украина)
Звуки, похожие на взрывы, были слышны в Полтавской области вечером вторника 31 октября. Там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения в областях, где объявлен сигнал воздушной тревоги.
По предварительным данным, взрывы были слышны в Лубенской общине Полтавской области.
Также в Воздушных силах сообщили о "шахедах" на границе Черкасской и Винницкой областей, а также в Харьковской и Полтавской областях. Там работает ПВО.
Напомним, сигнал воздушной тревоги объявлен в ряде центральных областей Украины вечером вторника, 31 октября.
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