"Полтавская ГОК" отреагировала на избрание меры пресечения главе правления предприятия

Как известно, Бюро экономической безопасности считает, что председатель правления вносил ложные сведения в официальные документы предприятия и уклонился от уплаты налогов за пользование недрами месторождения железных руд на 2,2 млрд гривен.

Суд избрал меру пресечения в отношении председателя правления в виде залога в размере около 800 млн гривен.

Председатель правления и его защитники будут обжаловать сумму залога в Киевском апелляционном суде, а также планируют подать жалобу на судью Шевченковского районного суда города Киева, который принял решение, в Высший совет правосудия.

"В течение 2023 года ЧАО "Полтавский ГОК" и другие предприятия Ferrexpo в Украине, а также представители менеджмента этих предприятий, испытывают необоснованное давление со стороны различных правоохранительных органов. Подобные действия мы считаем вредящими экономике региона и государства и негативно влияющими на инвестиционную привлекательность Украины", - говорится в заявлении компании.

Полтавский ГОК открыто сотрудничает со следственными органами и по их требованию добровольно передает все документы согласно запросам, добавляют в компании.

"Мы считаем, что это и другие дела против предприятия, инициированные в течение последнего года, являются попыткой дестабилизировать работу крупного работодателя и инвестора в украинскую экономику. Такие действия способствуют росту общественного напряжения на Полтавщине и дестабилизируют экономическую ситуацию в регионе", - добавляют в компании.