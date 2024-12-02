В Полтавской области ввели графики ограничения мощностей: что известно

2 декабря в Полтавской области с 06:00 до 22:00 применили графики ограничения мощностей (ГОМ). Графики ввели из-за вражеских обстрелов критической инфраструктуры.

В "Полтаваоблэнерго" призвали руководителей предприятий, учреждений и организаций обеспечить соблюдение заданной величины разгрузки. В частности, соответственно согласованному Полтавской областной военной администрацией графику ограничения мощности на 2024-2025 годы.

Следует заметить, что ГОМ применяются в случае возникновения угрозы нарушения баланса между производством и потреблением электрической мощности и ее дефицита в энергосистеме Украины. Графики ограничения мощностей применяются только для предприятий. Для бытовых потребителей графики пока не ввели.

Однако если предприятия не придерживаются заданной величины, НЭК "Укрэнерго" может применить графики аварийных отключений или графики почасового отключения электроэнергии. Такие ограничения уже будут касаться всех потребителей.