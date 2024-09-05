В Полтаве завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ по Институту связи

Удар по Полтаве

Напомним, что еще 3 сентября российские оккупанты нанесли удар по Полтаве. Вражеские снаряды были запущены по зданию учебного центра. Однако в результате атаки также пострадала соседняя больница и частично было разрушено одно из зданий Института связи. Известно, что для своего удара оккупанты использовали баллистику.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что это был просчитанный удар. Он отметил, что российская ракета летела всего три минуты, из-за чего люди не успели спуститься в укрытие.

Детальнее о вражеском ударе по Полтаве и его последствиях, можно узнать - в материале РБК-Украина.

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