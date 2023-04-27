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В Полтаве задержали судью, которая "сливала" ФСБ данные о защитниках Мариуполя

Фото: в Полтаве задержали судью, которая "сливала" ФСБ данные о защитниках Мариуполя (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины задержала главу Полтавского райсуда. Она подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче данных об украинских защитниках.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Ларисе Богомоловой, которая с июля 2022 года была назначена главой Полтавского районного суда. Предыдущее место работы - судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области.

Как выяснили следователи, задержанная по своей инициативе вышла на российские спецслужбы и начала сотрудничество с ними еще в начале полномасштабного вторжения. В тот момент она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.

После того, как Россия оккупировала город, она добровольно осталась работать оккупированной части Запорожской области. Там и началось ее сотрудничество с россиянами.

"Установлено, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа "Азов" из Мариуполя в район Мангуша", - пишет СБУ.

Кроме этого, она заставляла других работников суда сдавать позиции украинских военных. А в случае, если те отказывались, то "сдавала" их в российские карательные органы.

Летом 2022 года женщина покинула оккупированные территории и выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения - содержании под стражей" , – сообщили в ведомстве.

Фото: в Полтаве задержали судью, которая "сливала" ФСБ данные о защитниках Мариуполя (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ задержала двух жительниц Херсонской области, которые пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата Херсонской области.

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