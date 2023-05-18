В Полтаве задержан лидер "народовластия", который призывал к захвату госвласти

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали лидера фейкового "народовластия" в Полтаве. Мужчина призывал к захвату правительственных учреждений Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы в СБУ.
Отмечается, что задержанный планировал создать псевдогосударственное образование на территории областного центра. Незаконную институцию злоумышленник назвал "советом территориальной общины" и даже заказал печать для псевдоучреждений.
"На собственной странице в Фейсбук он призвал граждан присоединяться к его "объединению" и создавать новые "общины" для насильственного захвата государственной власти в Украине. Своим "последователям" фигурант обещал "должности" в составе фейкового учреждения", - пишет пресс-служба.
В своих записанных видеокомментариях задержанный повторял кремлевские нарративы, в которых вооруженную агрессию России называл "гражданской войной в Украине".
"Также злоумышленник публично отрицал действующий конституционный строй Украины", - добавляет пресс-служба.
Задержанному было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности", - отмечает СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала бывшего чиновника, который шпионил по позициям морской пехоты в Запорожской области.
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