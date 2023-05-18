В Полтаве задержан лидер "народовластия", который призывал к захвату госвласти

Отмечается, что задержанный планировал создать псевдогосударственное образование на территории областного центра. Незаконную институцию злоумышленник назвал "советом территориальной общины" и даже заказал печать для псевдоучреждений.

"На собственной странице в Фейсбук он призвал граждан присоединяться к его "объединению" и создавать новые "общины" для насильственного захвата государственной власти в Украине. Своим "последователям" фигурант обещал "должности" в составе фейкового учреждения", - пишет пресс-служба.

В своих записанных видеокомментариях задержанный повторял кремлевские нарративы, в которых вооруженную агрессию России называл "гражданской войной в Украине".

"Также злоумышленник публично отрицал действующий конституционный строй Украины", - добавляет пресс-служба.

Задержанному было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.

"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности", - отмечает СБУ.