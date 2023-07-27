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В Полтаве выявили хирурга и психолога на продаже липовых справок для уклонистов от призыва

Иллюстративное фото: в Полтаве выявили хирурга и психолога на продаже липовых справок для уклонистов от призыва (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Полтаве разоблачили хирурга и психолога военного госпиталя на продаже липовых справок для уклонистов от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Он отметил, что хирург и психолог были членами военно-врачебной комиссии, поэтому могли достаточно легко решать вопросы с предоставлением справок.

Клименко отметил, что стоимость одной справки составляла 4 тысячи долларов.

Однако правоохранителям удалось ликвидировать схему.

"К сожалению, это не единственный случай неправомерных действий членов ВЛК в государстве. Соответственно, реагируем на каждый выявленный факт. Вы о них обязательно услышите", - добавил министр.

Проверки военкоматов

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ГБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.

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