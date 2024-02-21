В Полтаве школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за возможных угроз
В Полтавской громаде учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный формат занятий на два дня. Это связано с риском обстрелов перед второй годовщиной полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования городского совета Жанну Каплоух в комментарии "Суспільному".
По словам Каплоух, по поводу ситуации с безопасностью к местным властям обращались родители школьников.
Департамент образования рекомендует заведениям перейти на дистанционное обучение 22 и 23 февраля из-за угрозы российских обстрелов и сообщений о заминировании. В то же время окончательное решение о формате занятий школы принимают самостоятельно.
Каплоух добавила, что дошкольные учреждения будут работать по необходимости. В них определят количество групп, необходимых для приема детей. Подсчет проведут вечером 21 февраля и сообщат родителям дошкольников.
Департамент образования Полтавской областной военной администрации (ОВА) и Министерство образования и науки пока не предоставляли рекомендаций по дистанционному обучению.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на прошлой неделе в Полтавской области закрыли часть школ из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Тем временем карантин также продлили и в Сумах. Из-за высокого уровня заболеваемости дистанционное обучение продлили на период с 18 по 24 февраля.
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