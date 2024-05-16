RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтаве прогремел взрыв

Фото: в Полтаве прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Полтаве прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на Полтаву

Днем в среду, 15 мая, в Полтаве прогремел взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы применения вражеской авиации.

Добавим, что в конце марта и в апреле агрессор несколько раз масштабно обстреливал объекты энергетической системы Украины дронами "Шахед" и ракетами. Атаки повредили ряд теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, нарушив процесс генерации.

В результате атак, в энергосистеме страны возник дефицит мощности. На днях в большинстве городов и областей были введены графики отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава