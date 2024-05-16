Атаки РФ на Полтаву

Днем в среду, 15 мая, в Полтаве прогремел взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы применения вражеской авиации.

Добавим, что в конце марта и в апреле агрессор несколько раз масштабно обстреливал объекты энергетической системы Украины дронами "Шахед" и ракетами. Атаки повредили ряд теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, нарушив процесс генерации.

В результате атак, в энергосистеме страны возник дефицит мощности. На днях в большинстве городов и областей были введены графики отключения электроэнергии.

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