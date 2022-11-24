В Полтаве начинают включать свет: в ОВА рассказали подробности

"Начинаем заживлять Полтаву. В первую очередь, критическую инфраструктуру: водоотвод, водоснабжение, теплокоммунэнерго, больницы", - написал он.

Ранее в части города появилась вода и запустили 4 котельные, которые, в частности, отапливают областные больницы.

Лунин также сообщал, что электроэнергия в области может появиться уже сегодня.

Так, около 9:00 он писал, что в течение нескольких ближайших часов начнут подавать энергию на критическую инфраструктуру, далее - для большинства бытовых потребителей. В то время свет был у 15,5 тысячи бытовых абонентов и 1,5 тысячи юридических потребителей бывшего Лохвицкого района.

Напомним, в Минэнерго сообщалось, что ситуация с электроэнергией может улучшиться к вечеру 23 ноября, поскольку энергетики планируют подключить атомные электростанции к сети.

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