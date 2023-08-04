В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину

В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу времен Второй мировой войны Алексею Зигину в пятницу, 4 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Полтавского городского совета.
"Сегодня демонтируем третий памятник из ранее анонсированных. Далее я ознакомлюсь со всеми рекомендациями по демонтажу других памятников. Должны освобождать пространства от любых даже намеков на РФ", - подчеркнула секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.
Демонтаж советских памятников в Украине
Напомним, ранее в Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и генералу Николаю Ватутину.
В центре Одессы была демонтирована мемориальная доска в честь российского полководца Александра Суворова.
А в Киеве из монумента "Родина-мать" демонтировали советский герб. Его заменят на трезубец.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.