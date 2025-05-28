В Полтаве были слышны взрывы на фоне ракетной атаки

Военные в 02:22 предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с северного направления.

Уже через минуту в Воздушных силах заявили о движении ракеты противника в сторону Полтавы. Кроме того, в 02:24 в военном командовании также призвали жителей города Кременчуг Полтавской области оставаться в укрытиях.

Между тем в 0 2:26 полтавские СМИ сообщили о взрыве, который был слышен в Полтавской громаде.

А уже через несколько минут в прессе проинформировали о повторных взрывах, которые были слышны в городе Полтава.

Отметим, что представители местной власти о возможных последствиях ракетной атаки пока ничего не сообщали.

Дронова и ракетная атака ночью

Как сообщалось ранее, вечером накануне, 27 мая, в Воздушных силах зафиксировали запуск со стороны российских оккупантов нескольких групп ударных беспилотников в сторону Украины. Угроза из-за "Шахедов" остается актуальной до сих пор, в ночь на 28 мая.

Кроме того, военные сообщали об угрозе российских ракетных ударов этой ночью уже несколько раз.

Так, сначала (01:13) угроза из-за баллистики была с севера, когда воздушная тревога была объявлена также в Киеве. Затем (в 01:58) - с юга. Предупреждение об угрозе баллистики в 02:22 с севера стало третьим в течение ночи по состоянию на этот момент.